Лавров на полях ПМЭФ проведет встречи с зарубежными партнерами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где проведет несколько встреч с зарубежными партнерами. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"От имени МИД РФ будет участвовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Намечен целый ряд его двусторонних контактов с зарубежными партнерами", - сказала дипломат.

Захарова отметила, что в этом году форум посетит большое количество иностранных участников из более чем 120 государств. "[Ожидается] ряд глав государств и правительств, отраслевые министры, общественно-политические деятели, парламентские лидеры, руководители международных организаций, ведущих кампаний, представители экспертных и академических кругов, а также СМИ", - добавила официальный представитель МИД РФ.