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Лавров на полях ПМЭФ проведет встречи с зарубежными партнерами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где проведет несколько встреч с зарубежными партнерами. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров на полях ПМЭФ проведет встречи с зарубежными партнерами
© ТАСС

"От имени МИД РФ будет участвовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Намечен целый ряд его двусторонних контактов с зарубежными партнерами", - сказала дипломат.

Захарова отметила, что в этом году форум посетит большое количество иностранных участников из более чем 120 государств. "[Ожидается] ряд глав государств и правительств, отраслевые министры, общественно-политические деятели, парламентские лидеры, руководители международных организаций, ведущих кампаний, представители экспертных и академических кругов, а также СМИ", - добавила официальный представитель МИД РФ.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет 14-17 июня. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Тема рынка труда станет одной из ключевых на форуме.

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