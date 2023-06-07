ПМЭФ 2023: даты, участники и программа форума

«Петербургский международный экономический форум» пройдет в Северной столице с 14 по 17 июня 2023 года. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Редакция «Рамблера» собрала всю основную информацию об участниках и программе ПМЭФ 2023.

Что обсуждают на «Петербургском международном экономическом форуме»

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Ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере является своего рода площадкой для общения политиков, представителей бизнеса, представителей технологических стартапов.

На полях форума поднимаются актуальные вопросы экономической повестки, которые стоят перед Россией, а также новые тенденции развивающихся рынков.

Кто примет участие в ПМЭФ-2023

С 2007 года ПМЭФ проходит при участии главы государства. Владимир Путин планирует лично посетить форум в текущем году. Кроме того, ожидается, что он выступит на пленарном заседании.

Также форум посетят руководящие лица российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы регионов.

Ежегодно одному из дружественных России государств присваивают почетный статус страны-гостя. В 2023 году страной-гостем станут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Ранее это были такие страны, как Индия, Китай, Катар и Египет.

Делегация ОАЭ должна стать одной из крупнейших на форуме. Ее представят на самом высоком уровне.

Кроме того, ПМЭФ посетит премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Также приглашение направили бразильскому лидеру Луису Инасиу Лулу да Силве и президенту Сербии Милораду Додику.

О чем будут говорить на ПМЭФ-2023

Основной темой форума станет «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

На каждой сессии участники будут должны ответить на вопрос, какое место займет Россия в новом мире. Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдет в первый день ПМЭФ. Организаторами выступят фонд «Росконгресс» и «Опора России». Кроме того, на мероприятии будут организованы практико-ориентированные форматы взаимодействия бизнеса и власти.

Программа форума

Программу решили разделить на пять тематических блоков. Первый называется «Мировая экономика в эпоху глобального перелома». Спикеры смогут рассказать об изменениях в экономических сферах. Второй блок носит название «Российская экономика: от адаптации к росту». Спикеры будут обсуждать ключевые драйверы экономического роста. Третий называется «Выстраивая технологический суверенитет». Организаторы решили посвятить блок вопросам развития цифровых технологий в отраслях экономики. Четвертый носит название «Народосбережение и качество жизни – основной приоритет». Участники смогут обсудить вопросы влияния искусства на личность, инвестиций в демографию, образование, культуру и спорт для достижения целей экономического развития. Пятый блок называется «Рынок труда: ответ на новые вызовы».