Названа сумма заблокированных в России европейских активов

Сумма активов европейских депозитариев Euroclear и Clearstream, заблокированных на территории РФ, достигла 229,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отчеты Euroclear и Deutsche Börse Group (куда входит депозитарий Clearstream) за минувший год.

Как указано в отчете Euroclear, на конец 2022 года на счетах типа «С» компании зафиксировано 188,5 миллиарда рублей, на счетах типа «И» — 28,9 миллиарда соответственно.

У Clearstream на счетах в НРД находилась сумма в 134 миллиона евро (порядка 11,7 миллиарда рублей по курсу на 8 июня). Ее списали по итогам 2022 года.

Ранее юрист адвокатского бюро «Нестеров, Савельев и партнеры» (NSP) Глеб Бойко не исключил взыскания активов европейских депозитариев Euroclear и Clearstream в пользу российских инвесторов и в дружественных странах.