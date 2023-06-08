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Названа сумма заблокированных в России европейских активов

Сумма активов европейских депозитариев Euroclear и Clearstream, заблокированных на территории РФ, достигла 229,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отчеты Euroclear и Deutsche Börse Group (куда входит депозитарий Clearstream) за минувший год.

Названа сумма заблокированных в России европейских активов
© globallookpress.com

Как указано в отчете Euroclear, на конец 2022 года на счетах типа «С» компании зафиксировано 188,5 миллиарда рублей, на счетах типа «И» — 28,9 миллиарда соответственно.

У Clearstream на счетах в НРД находилась сумма в 134 миллиона евро (порядка 11,7 миллиарда рублей по курсу на 8 июня). Ее списали по итогам 2022 года.

Ранее юрист адвокатского бюро «Нестеров, Савельев и партнеры» (NSP) Глеб Бойко не исключил взыскания активов европейских депозитариев Euroclear и Clearstream в пользу российских инвесторов и в дружественных странах.

При этом он заявил, что в таком случае должны быть соблюдены некоторые условия. Для этого требуется проведение процедуры признания решения российского суда в соответствующей юрисдикции, пояснил эксперт.

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