В МЭР рассказали о смещении потребительского спроса в сторону услуг

"Стабильная ситуация на рынке труда и рост реальных доходов населения с IV квартала прошлого года позитивно сказываются на восстановлении потребительского спроса. Суммарный оборот [розничной торговли, услуг населению, общественного питания] в апреле показал прирост на 7,4% к уровню прошлого года. И, кроме того, мы наблюдаем рост к уровню двухлетней давности - 0,1%. При этом видим изменение структуры спроса - ее смещение в сторону услуг и общественного питания", - сказал министр.