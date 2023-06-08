Инвестиции в основной капитал Чечни выросли в 2,3 раза за 10 лет

"Чеченская Республика занимает третье место в СКФО по объему инвестиций в основной капитал - в 2022 году привлечено 119,5 млрд рублей. Если сравнить показатель с тем, что был 10 лет назад, объем инвестиций в основной капитал Чечни вырос в 2,3 раза", - говорится в сообщении.