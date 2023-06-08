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Инвестиции в основной капитал Чечни выросли в 2,3 раза за 10 лет

Объем инвестиций в основной капитал Чечни в 2022 году составил 119,5 млрд рублей, что 2,3 раза больше по сравнению с показателями десятилетней давности. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе единого института управления Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ".

Инвестиции в основной капитал Чечни выросли в 2,3 раза за 10 лет
© РИА Новости

"Чеченская Республика занимает третье место в СКФО по объему инвестиций в основной капитал - в 2022 году привлечено 119,5 млрд рублей. Если сравнить показатель с тем, что был 10 лет назад, объем инвестиций в основной капитал Чечни вырос в 2,3 раза", - говорится в сообщении.

В четверг в Грозном прошла встреча замглавы Минэкономразвития РФ Сергея Назарова и гендиректора "Кавказ.РФ" Андрея Юмшанова с бизнес-сообществом Чеченской Республики. На повестке стояли адресные меры господдержки и решение наболевших вопросов регионального бизнеса. Среди участников - банки, институты развития, общественные деловые организации, федеральные органы власти.

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