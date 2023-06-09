Управляющий директор M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов считает, что в 2025-2026 годах нефть подорожает до 130-150 долларов за баррель и мировая экономика снова столкнется с высокой инфляцией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в таких условиях лучше всего инвестировать в золото и драгоценные металлы - это классические инструменты хранения сбережений во время инфляции и кризисов.

Другой вариант - инвестиции в промышленные металлы и сельскохозяйственные активы. По словам эксперта, в случае таких инвестиций есть шанс на высокую доходность.

Ачкасов подчеркнул, что на протяжении последних лет ведущие центробанки мира вели политику, которая грозила ростом инфляции, но лишь в 2023-м показатели инфляции вынудили их принять меры. Он отметил, что в США годовая инфляция упала с шести процентов в феврале до пяти в марте и 4,9 процента в апреле.

Однако это может оказаться временным явлением. Цены продолжают резко расти и инфляция никуда не уходит, отметил эксперт.

По его прогнозу, в 2025-2026 годах инфляция в США вернется к пяти-семи процентам.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее рассказал, что в начале мая инфляция в России замедлилась до 2,3 процента годовых. Мишустин подчеркнул, что это минимальный показатель среди всех стран Европы.