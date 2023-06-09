$82.09+0.6388.04+0.87

Эксперт предрек нефть по 150 долларов и высокую инфляцию

Управляющий директор M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов считает, что в 2025-2026 годах нефть подорожает до 130-150 долларов за баррель и мировая экономика снова столкнется с высокой инфляцией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в таких условиях лучше всего инвестировать в золото и драгоценные металлы - это классические инструменты хранения сбережений во время инфляции и кризисов.

Другой вариант - инвестиции в промышленные металлы и сельскохозяйственные активы. По словам эксперта, в случае таких инвестиций есть шанс на высокую доходность.

Ачкасов подчеркнул, что на протяжении последних лет ведущие центробанки мира вели политику, которая грозила ростом инфляции, но лишь в 2023-м показатели инфляции вынудили их принять меры. Он отметил, что в США годовая инфляция упала с шести процентов в феврале до пяти в марте и 4,9 процента в апреле.

Однако это может оказаться временным явлением. Цены продолжают резко расти и инфляция никуда не уходит, отметил эксперт.

По его прогнозу, в 2025-2026 годах инфляция в США вернется к пяти-семи процентам.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее рассказал, что в начале мая инфляция в России замедлилась до 2,3 процента годовых. Мишустин подчеркнул, что это минимальный показатель среди всех стран Европы.

Евростат: зона евро вошла в рецессию, ВВП упал

При этом в ЦБ РФ считают, что до конца 2023 года в России будет постепенно нарастать инфляционное давление. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, если рост цен начнет угрожать цели ЦБ по инфляции (четыре процента в 2024 году), то регулятор будет повышать ключевую ставку.

11
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители