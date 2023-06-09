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АвтоВАЗ покажет на ПМЭФ-2023 седан Lada Aura и новую модель

Компания АвтоВАЗ в рамках Петербургского международного экономического форума покажет представительский седан Lada Aura, электромобиль Lada e-Largus, новую Lada Vesta, Lada Granta, внедорожник Niva Bronto и новую модель, выпуск которой в ближайшее время начнется на производственной площадке бренда в Санкт-Петербурге.

АвтоВАЗ покажет на ПМЭФ-2023 седан Lada Aura и новую модель
© РИА Новости

Напомню, международный экономический форум пройдет в северной столице с 14 по 17 июня при информационной поддержке Газпром-Медиа Холдинга. Машины давно стали одной из тем обсуждения на форуме. Кроме того, такому транспорту посвящена и выставочная часть. В этом году официальным автомобилем ПМЭФ выступит EXEED VX.

На протяжении всех дней работы Форума его спикеры и партнеры будут передвигаться на полноприводных внедорожниках.

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