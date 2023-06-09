Компании России перенаправляют бензин на внутренний рынок

"Это подтверждается и структурой потребления бензина в России, из которой следует, что ежегодно доля потребления АИ-95 увеличивается, а АИ- 92 - снижается. Внутренний рынок полностью обеспечен предложением. Минэнерго держит ситуацию на контроле", - добавили в министерстве.