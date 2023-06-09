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В Минэнерго заявили, что российский бензин с экспорта перенаправлен на внутренний рынок

Российские компании по рекомендации Минэнерго РФ перенаправили объемы бензина с экспортного направления на внутренний рынок. Об этом сообщили в министерстве.

Компании России перенаправляют бензин на внутренний рынок
© РИА Новости

"Экспорт автомобильного бензина сокращается, нефтяные компании выполняют рекомендации штаба Минэнерго по увеличению отгрузок на внутренний рынок, в том числе, через биржу", - отметили в Минэнерго.

По данным ведомства, изменение биржевых цен на АИ-95 объясняется рыночными факторами, связанными с повышенным спросом на этот вид топлива.

"Это подтверждается и структурой потребления бензина в России, из которой следует, что ежегодно доля потребления АИ-95 увеличивается, а АИ- 92 - снижается. Внутренний рынок полностью обеспечен предложением. Минэнерго держит ситуацию на контроле", - добавили в министерстве.

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