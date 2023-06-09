Набиуллина назвала сроки восстановления российской экономики

Российская экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году. Об этом в пятницу в ходе пресс-конференции заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина .

Ранее в ЦБ сообщили, что в России во многих сферах деятельности усиливается нехватка рабочей силы на фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий. Регулятор отмечает, что возможности расширения производства в российской экономике все в большей мере ограничены состоянием рынка труда.