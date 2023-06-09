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Путин отверг отгораживание России от мировой экономики

Россия не будет отгораживаться от мировой экономики, заявил президент страны Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

Путин отверг отгораживание России от мировой экономики
© Lenta.ru

«Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться, особенно от перспективных центров развития мировой экономики», — отверг подобные планы Путин, добавив, что страна не должна «любой ценой все производить у себя».

При этом он посчитал, что Россия останется значимой частью мировой экономики, а по критически важным ее направлениям будет независимой. «Потому что самодостаточность — это основа суверенитета», — подчеркнул он на встрече с премьер-министрами стран Евразийского экономического союза.

Ранее 9 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика продолжает восстанавливаться, двигаясь к докризисному уровню, которого она достигнет в 2024 году.

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