Путин отверг отгораживание России от мировой экономики

Россия не будет отгораживаться от мировой экономики, заявил президент страны Владимир Путин . Его цитирует ТАСС .

«Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться, особенно от перспективных центров развития мировой экономики», — отверг подобные планы Путин, добавив, что страна не должна «любой ценой все производить у себя».

При этом он посчитал, что Россия останется значимой частью мировой экономики, а по критически важным ее направлениям будет независимой. «Потому что самодостаточность — это основа суверенитета», — подчеркнул он на встрече с премьер-министрами стран Евразийского экономического союза.