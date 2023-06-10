В Reuters узнали об отказе Токаева от поездки на ПМЭФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не посетит Петербургский международный экономический форум на будущей неделе, заявили в правительстве республики. Об этом сообщает Reuters.

Стало известно, что только два чиновника намерены представлять Казахстан на ПМЭФ в Петербурге.

Предполагается, что в Санкт-Петербург поедут только заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и заместитель министра экономики республики Тимур Жаксылыков.

ПМЭФ будет проходить 14-17 июня. ПМЭФ является крупнейшим экономическим многодневным форумом в России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина на ПМЭФ состоится.