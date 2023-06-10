В Reuters узнали об отказе Токаева от поездки на ПМЭФ

Reuters: Токаев не посетит ПМЭФ, правительство Казахстана представят два чиновника
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не посетит Петербургский международный экономический форум на будущей неделе, заявили в правительстве республики. Об этом сообщает Reuters.
Стало известно, что только два чиновника намерены представлять Казахстан на ПМЭФ в Петербурге.
Предполагается, что в Санкт-Петербург поедут только заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и заместитель министра экономики республики Тимур Жаксылыков.
ПМЭФ будет проходить 14-17 июня. ПМЭФ является крупнейшим экономическим многодневным форумом в России.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина на ПМЭФ состоится.
Также Песков подчеркивал, что список иностранных гостей ПМЭФ дорабатывается.