Reuters: Токаев отказался от поездки на ПМЭФ
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев не планирует поездку на Петербургский международный экономический форум на будущей неделе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
В пресс-службе пояснили, что делегация Казахстана на форум все же направится. В ее составе будут заместитель премьер-министра республики Роман Скляр и замминистра экономики Тимур Жаксылыков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что список гостей ПМЭФ дорабатывается.
Представитель Кремля отметил, что в рамках форума пройдет запланированная пленарная сессия с участием главы России Владимира Путина.
Напомним, что в первом квартале 2023 года Казахстан резко увеличил экспорт углеводородов в обход России. Поставки из из порта Актау в Азербайджан превысили за январь-март 2023 года 160 тыс. тонн нефти, при том, что за аналогичный период 2022 года было поставлено 28 тыс. тонн.