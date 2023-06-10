Reuters: Токаев отказался от поездки на ПМЭФ

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев не планирует поездку на Петербургский международный экономический форум на будущей неделе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

В пресс-службе пояснили, что делегация Казахстана на форум все же направится. В ее составе будут заместитель премьер-министра республики Роман Скляр и замминистра экономики Тимур Жаксылыков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что список гостей ПМЭФ дорабатывается.

Представитель Кремля отметил, что в рамках форума пройдет запланированная пленарная сессия с участием главы России Владимира Путина.