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В Петербурге в дни ПМЭФ ожидается до 26 градусов

До 26 градусов тепла и солнечная погода без осадков ожидается в Санкт-Петербурге в дни Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

В Петербурге в дни ПМЭФ ожидается до 26 градусов
© ТАСС

"Завтра в Санкт-Петербурге днем +21 - +23 градуса, а на предстоящей рабочей неделе и еще выше, до +24 - +26 градусов. Это будет нам компенсация за холодное начало июня", - написал Колесов в своем Telegram-канале.

По его словам, погоду в городе продолжает определять антициклон. Поэтому на предстоящей неделе будет сухо, солнечно и тихо.

Между тем первая декада июня выдалась очень холодной.

"В Санкт-Петербурге температура воздуха составила всего +11,9 градуса, это на 2,8 градуса ниже нормы", - отметил Колесов.

Он пояснил, что холоднее в последние десятилетия было только в 2017 году: тогда в первой декаде июня средняя температура составляла 11,4 градуса. В Ленинградской области в ночь на воскресенье на многих станциях были отмечены заморозки, в предстоящую ночь они вероятны только на востоке региона.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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