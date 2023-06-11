Шольц заявил о "буме" в экономике Германии

Шольц заявил, что экономика Восточной Германии "переживает бум"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что экономика Восточной Германии находится на подъеме.
"Экономика Восточной Германии переживает бум. На самом деле, вряд ли существует какая-либо технология будущего, вряд ли есть какая-нибудь развивающаяся отрасль, которая уже не чувствует себя здесь, в Восточной Германии, как дома, или которая ищет новое место [для развития бизнеса]", - заявил Шольц в воскресенье перед началом Восточногерманского экономического форума.
Его слова приводит агентство DPA.
На форуме в коммуне Бад-Заров, расположенной примерно в 50 км к юго-востоку от Берлина, 11-13 июня представители политики, бизнеса, науки и общества обсудят вопросы экономики. Речь пойдет об условиях для промышленных компаний, нехватке квалифицированных рабочих, глобальной конкуренции и энергоснабжении. Экономическое развитие Германии на востоке и западе довольно сильно различается: в прошлом году экономика Берлина, Бранденбурга, Саксонии и Саксонии-Анхальт росла быстрее, чем в стране в целом. Более низкие показатели были достигнуты в Тюрингии и Мекленбурге-Передней Померании.