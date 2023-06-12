Делегация из Киргизии во главе с первым вице-премьером примет участие в ПМЭФ

Делегация из Киргизии, которую возглавит первый вице-премьер Адылбек Касымалиев, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом ТАСС сообщил источник в киргизском правительстве.

"В состав делегации, которая 14-17 июня этого года примет участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге, помимо первого заместителя председателя кабинета министров Касымалиева, также войдут, как планируется, еще несколько представителей кабмина", - сказал собеседник агентства.

Среди ее членов будут министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, глава Союза промышленников и предпринимателей республики Данил Ибраев, руководитель Национального агентства по инвестициям при президенте страны Умбриэль Темиралиев и председатель правления Российско-киргизского фонда развития Артем Новиков.

В Санкт-Петербург также отправится группа киргизских предпринимателей, которые рассчитывают принять участие в работе ряда секций на форуме и обсудить перспективы расширения экономического взаимодействия как с российскими партнерами, так и с представителями других государств.