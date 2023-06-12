В ФРГ рассказали о последствиях расторжения договора о транзите газа

Германии придется значительно снизить производственные мощности, если Москва и Киев не продлят соглашение о транзите газа в Европу. Об этом заявил министр экономики страны Роберт Хабек. Его слова приводит телеканал Welt.

«Не существует безопасного сценария развития событий», — сказал Хабек, выступая на Восточногерманском экономическом форуме в понедельник, 12 июня.

Он заявил, что Германии придется делиться газом со странами Восточной Европы в случае, если он не будет поступать туда через Украину.

«Прежде чем люди там замерзнут, мы должны будем снизить наше производство или вообще свернуть его», — добавил он.

При этом политик подчеркнул, что строящихся в стране терминалов по приему сжиженного природного газа не хватит, чтобы обеспечить потребности восточноевропейских потребителей.

Ранее стало известно о нежелании Украины продлевать контракт на транзит с «Газпромом».