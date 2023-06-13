Названа серьезная угроза для роли доллара в мире

Бывший спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал КНР наиболее серьезной угрозой для положения американской валюты. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в конгрессе США, передает RT.

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По словам политика, роль доллара в качестве мировой резервной валюты может утратиться в связи со стремлением России, Китая и Бразилии ее «подорвать». Он подчеркнул, что архитектура международной безопасности также может «разрушиться».

Бывший спецпредставитель отметил, что перечисленные государства «видят в этом способ подорвать нашу (США - прим.ред.) способность использовать финансы в качестве инструмента обеспечения национальной безопасности». Вместе с тем, по словам Биллингсли, Китай среди этих стран представляет наибольшую угрозу для доллара.

Он указал на принятие Китаем активных мер для защиты экономики от возможных санкций. Политик обратил внимание на то, что власти этой страны активно увеличивают запасы золота. Также он отметил, что китайская сторона сократила вложения в государственные облигации США.