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На форуме в Петербурге обсудят участие женщин в IT-сфере

14 июня в рамках экономического форума в Петербурге пройдет первое заседание Международного совета по поддержке и развитию женщин в промышленности и технологиях, организованное Евразийским женским форумом.

На форуме в Петербурге обсудят участие женщин в IT-сфере
©    © Игорь Самохвалов/ПГ Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/economics/na-forume-v-peterburge-obsudyat-uchastie-zhenshhin-v-it-sfere.html

Представители 11 стран, включая Индию, Индонезию, Турцию, ЮАР и Казахстан, в формате телемоста рассмотрят новые подходы к участию женщин в высокотехнологичных отраслях, следует из деловой программы ЕЖФ, опубликованной на сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На стенде ЕЖФ будут организованы дискуссии на актуальные темы, презентованы новые проекты, пройдут паблик-токи и интервью с женщинами-лидерами. Посетителям стенда представят результаты экспертных исследований в области инвестиционной активности и особенностей карьерного развития женщин.

Так, 14 июня будет представлен проект, посвященный женщинам-ученым в медицине. В презентации примет участие глава Комитета Совфеда по социальной политике, член Совета Евразийского женского форума Инна Святенко.

15 июня в рамках экостудии участники обсудят роль женщин в продвижении принципов «зеленой» экономики. В мероприятии примет участие первый заместитель председателя Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, член Совета Евразийского женского форума Любовь Глебова.

Сообщается также, что в ходе ПМЭФ на стенде ЕЖФ будет подписан ряд соглашений.

Петербургский международный экономический форум пройдет в северной столице 14—17 июня. В этом году главная тема мероприятия — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

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