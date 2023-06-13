$82.64+0.5589.01+0.97

Около 1500 человек выйдут на старт забега в рамках ПМЭФ-2023

15 июня в 6:30 участники Петербургского международного экономического форума и жители Санкт-Петербурга выйдут на старт традиционного забега «Мы вместе». Маршрут дистанции в 5 км начнётся у Исаакиевского собора и пройдёт по историческому центру города на Неве.

Около 1500 человек выйдут на старт забега в рамках ПМЭФ-2023
© РИА Новости

Перед началом забега в 6:10 состоится торжественное открытие Спортивных игр ПМЭФ, которые в этом году объединили соревнования по 18 видам спорта. В церемонии примут участие Министр спорта Олег Матыцин, руководитель Лиги Героев Ксения Шойгу, трёхкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, народный артист России Владимир Машков.

После этого олимпийские чемпионы — фигуристка Алина Загитова и гимнаст Артур Далалоян проведут разминку для участников забега.

Утренний забег на ПМЭФ является уникальной возможностью увидеть красоту Санкт-Петербурга в эксклюзивной обстановке без машин. В этом году впервые для участников Форума будет доступен экскурсионный формат забега с познавательными историями о знаковых объектах на дистанции, организованный при поддержке Уралхим Run Factory.

Организаторами забега являются спортивная платформа Фонд Росконгресс «РК-Спорт» и «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта России.

Забег на Спортивных играх ПМЭФ станет вторым этапом серии «Время действовать», которая объединила беговые события на крупнейших форумах страны.

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

05:00 — 05:40 — Аккредитация прессы

05:50 — Пресс-подход

06:10 — Официальная церемония открытия

06:30 — Старт

07:15 — Церемония награждения

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители