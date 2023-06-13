Карина Кросс, Вован и Лексус: кто еще из блогеров станет участником ПМЭФ-2023

В среду, 14 июня, в Санкт-Петербурге начнет работу XXVI международный экономический форум. В широкомасштабном мероприятии наряду с политиками, бизнесменами, общественными деятелями будут участвовать блогеры. Современные лидеры мнений, формирующие тренды в интернет-пространстве, станут участниками форумов в рамках ПМЭФ-2023, тематических дискуссий и площадок. Кто из блогеров заявлен в программе и где их можно увидеть, узнал «ФедералПресс».

Кино и вино: о чем еще блогеры расскажут в первые дни форума

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На форуме креативного бизнеса, 14 июня, в ходе работы стенда «Арктика – территория диалога» обсудят тонкости кинопроизводства, а также способы наладить диалог природы и технологий. Как сообщается в программе: «кинематографисты с интересом рассматривают Крайний Север для съемок, ищут сильные характеры, откликаясь на запрос зрителей, требующих новых героев в новых локациях».

Участником дискуссий станет профессиональный путешественник, исследователь и видеоблогер Богдан Булычев. Он – участник экстремальных автопутешествий по арктическим регионам. Подписчики знают его как человека, покорившего Северный полюс на велосипеде.

В этот же день на тематической площадке «ВиноГрад» для участников форума состоится дискуссия о женском лице виноделия. Одним из спикеров станет блогер Дарья Орлова – радиожурналист и соведущая первого женского подкаста «Винодевы».

В четверг, 15 июня, в рамках второго дня форума креативного бизнеса на площадке Roscongress Club участники узнают о лидерах мнений и почему инфлюенс-маркетинг можно считать вектором в будущее. «Наряду с блогерами появились лидеры мнений со своими страничками и лентами в социальных сетях, которые конкурируют за внимание аудитории как со СМИ, так и с индустрией», – сообщается в программе ПМЭФ. Спикером площадки будет видеоблогер-миллионник, певица, актриса и ведущая Карина Кросс.

Блогеры расскажут об инфлюэнсах и фейках

В пятницу, 16 июня, на стенде «Арктика – территория диалога» обсудят новые форматы продвижения уникальных регионов России в медийном пространстве. Участниками дискуссионной площадки станут Богдан Булычев, видеоблогер и продюсер Глеб Мамонов, а также Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные в интернет-пространстве как пранкеры Вован и Лексус. Согласно опубликованной программе форума, новые форматы продвижения важны в связи с тем, что: «В 2022 году кардинально изменился медиа ландшафт в России: вместо иностранных площадок активно набирают обороты Telegram и VK».

На следующий день, в субботу, на международном молодежном экономическом форуме соберется целое созвездие блогеров. Темой встречи станет борьба с фейками. В конгресс-центре соберутся пранкеры Вован и Лексус, блогер и военный эксперт Михаил Онуфриенко, автор канала «Мир сегодня» Юрий Подоляка, блогер и разработчик компьютерных игр Дмитрий Пучков, автор канала «Дорогая Хурма» Лариса Ржондовская, журналист и блогер Семен Уралов.