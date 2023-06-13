Хоккей с Фетисовым и концерт группы «Чиж»: как будут развлекать гостей на ПМЭФ-2023

Петербургский международный экономический форум будет проходить в Северной столице с 14 по 17 июня. Кроме деловой программы, гости смогут поучаствовать в культурных и спортивных событиях. «ФедералПресс» рассказывает, какие развлечения ожидают участников форума.

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«16 июня на Дворцовой выступят самые настоящие романтики – группы «Чиж&Со» и «Джанго» с Алексеем Поддубным», – отмечают организаторы события.

С 14 по 18 июня в рамках форума пройдет ярмарка искусства 1703. Галереи покажут произведения современного искусства. Речь идет о живописи, графики, инсталляциях, которые были созданы с помощью цифровых технологий. Участники форума смогут услышать сочинения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова в исполнении солистов Мариинского театра. Кроме того, прозвучат шедевры австрийской музыки.

Также 17 июня состоится третий ежегодный музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта». Устричное меню, вафли, блюда восточной кухни и сладости – станут изюминкой события. К слову, в меню форума включили суп с крабом, филе семги и облепиховый торт, пишут «Известия».

В рамках форума пройдут и спортивные события. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов примет участие в турнире «Лига Ставок. Кубок Росконгресса» по хоккею. На лед выйдут команды бизнесменов и политиков. Впервые в программе Форума представлен бадминтон.