На ПМЭФ-23 стартовал фестиваль "Душа России"

«Можно посетить кинофестиваль этнического кино и принять участие в дискуссии, посвящённой тому или иному фильму. Во дворе Ленфильма у нас будет разнообразная музыкальная перфоманс-программа. Также будут представлены мастера стрит-арта, на стенах здания Ленфильма будет устроен граффити батл художников на тему экологии Севера. Будет возможность с помощью VR-технологий оказаться в уникальных природных локациях регионов и пропутешествовать по самым интересным уголкам нашей страны, не покидая города Санкт-Петербург»