На ПМЭФ-23 стартовал фестиваль "Душа России"

В рамках Петербургского международного экономического форума сегодня стартовал фестиваль народов Севера «Душа России». Он проходит на площадке киностудии Ленфильм. При входе на территорию посетителей ждет воссозданная этно-деревня, где можно пройти разные мастер-классы. Своими руками посетители могут сделать броши-прялочки, подвески из корня сосны и рога оленя, а также браслеты из кожи. О самых интересных событиях расскажет программный директор фестиваля Андрей Егоров:
«Можно посетить кинофестиваль этнического кино и принять участие в дискуссии, посвящённой тому или иному фильму. Во дворе Ленфильма у нас будет разнообразная музыкальная перфоманс-программа. Также будут представлены мастера стрит-арта, на стенах здания Ленфильма будет устроен граффити батл художников на тему экологии Севера. Будет возможность с помощью VR-технологий оказаться в уникальных природных локациях регионов и пропутешествовать по самым интересным уголкам нашей страны, не покидая города Санкт-Петербург»
Кроме того, все четыре дня на фестивале будет идти уникальное этно-шоу, в котором выступят 14 модных и креативных этно ди-джеев и коллективов из Красноярска, Калмыкия Карелии, Якутии и других регионов страны. Фестиваль «Душа России» будет идти до 17 июня. Вход свободный. Напомню, что главный медиапартнер Петербуржского экономического форума «Газпром-Медиа Холдинг»