Эн+ расскажет о программе профессиональной подготовкой кадров на ПМЭФ-2023

Компания Эн+ подготовила обширную программу участия в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 14 по 17 июня. В работе сессий примет участие глава энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков, а также топ-менеджеры РУСАЛа, включая генерального директора Евгения Никитина, вице-президента Елену Безденежных и директора по устойчивому развитию Ирину Бахтину.

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Опыт компании и актуальные проблемы ВИЭ в России Михаил Хардиков обсудит с участниками сессии «Возобновляемая энергетика: низкие цены на электроэнергию или технологический суверенитет?». Глава энергетического бизнеса Эн+ также поделится экспертизой компании в области энергетики, профессиональной подготовки кадров и развития энергосистемы Сибири, обсудит с экспертами форума эффективные механизмы взаимодействия бизнеса и государства. На сессии о консолидации профессиональных сообществ через чемпионатное движение Михаил Хардиков расскажет о проектах Эн+ по созданию прозрачных карьерных маршрутов для молодежи в регионах ответственности компании, включающих программу «Профессионалитет» по подготовке энергетиков.

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В Нижнем Новгороде одним из образовательных проектов является грантовая программа «Лаборатория энергетики». Как отмечает генеральный директор ГК «Волгаэнерго» (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко: «Цель программы – вовлечение талантливой молодёжи в поиск и внедрение перспективных технологических идей на энергетических предприятиях. «Лаборатория энергетики» проводится в формате акселератора, когда научные руководители и эксперты от бизнеса помогают студентам «выращивать» инновационные предложения. Кроме того, Эн+ активно проводит стипендиальную программу по поощрению талантливых и перспективных учащихся, получающих образование в области энергетики, металлургии, медицины и педагогики».

В рамках ПМЭФа запланировано подписание ряда стратегических соглашений между Эн+, представителями компаний и правительствами субъектов РФ, а также проведение серии рабочих встреч, в том числе с главами регионов и представителями крупного российского и международного бизнеса.