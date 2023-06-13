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Правительство Курской области поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Правительства Курской области на этой неделе примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Правительство Курской области поучаствует в ПМЭФ
© Курские известия

Роман Старовойт планирует подписать инвестиционные соглашения с государственными корпорациями: АО «Росагролизинг», ПАО «КАМАЗ», АПХ «Мираторг», АО «АБ «РОССИЯ», АО «Сбербанк Лизинг» и многие другие.

Планируется также установить торгово-экономические отношения с Запорожской областью. Глава Курской области запланировал посещение «Петербургского тракторного завода». -

Результатами рабочей поездки губернатор как обычно подробно поделится на своих страницах в соцсетях, - сообщила пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина.

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