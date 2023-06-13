В Германии предупредили об остановке промышленности из-за российского газа

В Германии предупредили об остановке промышленности из-за прекращения подачи российского газа
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германии придется свернуть или даже отключить промышленные мощности в том случае, если поставки российского газа не будут продолжены после 2024 года. Об этом пишет обозреватель Петра Зорге в статье для Bloomberg.
Хабек отметил, что политикам не следует повторять ошибки, допущенные в 2022 году. Им необходимо избавиться от иллюзий и осознать, что экономика может пострадать в том случае, если не будут предприняты меры безопасности в сфере энергоснабжения.
Министр напомнил, что существуют правила распределения бремени потенциальной нехватки газа в Восточной Европе. В соответствии с ними, ФРГ будет вынуждена направлять в этот регион газе с тем, чтобы компенсировать дефицит.
Таким образом, пояснил Хабек, властям придется ограничить или сократить поставки энергоносителя на производственные площадки «крупнейшей экономики Европы».
«Безопасного сценария развития событий не существует», - подчеркнул министр.
На фоне грядущих проблем с газом, заметил Хабек, необходимо ввести в строй дополнительные мощности, в том числе, терминал на северном побережье страны.
Автор статьи уточнила, что в 2024 году завершится срок соглашения о транзите газа по украинской территории между Москвой и Киевом. По ее мнению, в текущих условиях пролонгация этого договора маловероятна.