В Германии предупредили об остановке промышленности из-за российского газа

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германии придется свернуть или даже отключить промышленные мощности в том случае, если поставки российского газа не будут продолжены после 2024 года. Об этом пишет обозреватель Петра Зорге в статье для Bloomberg.

Хабек отметил, что политикам не следует повторять ошибки, допущенные в 2022 году. Им необходимо избавиться от иллюзий и осознать, что экономика может пострадать в том случае, если не будут предприняты меры безопасности в сфере энергоснабжения.

Министр напомнил, что существуют правила распределения бремени потенциальной нехватки газа в Восточной Европе. В соответствии с ними, ФРГ будет вынуждена направлять в этот регион газе с тем, чтобы компенсировать дефицит.

Таким образом, пояснил Хабек, властям придется ограничить или сократить поставки энергоносителя на производственные площадки «крупнейшей экономики Европы».

«Безопасного сценария развития событий не существует», - подчеркнул министр.

На фоне грядущих проблем с газом, заметил Хабек, необходимо ввести в строй дополнительные мощности, в том числе, терминал на северном побережье страны.