На ПМЭФ-2023 установят стенд-инсталляцию с Чебурашкой

Кинокомпания Yellow, Black and White и киностудия "Союзмультфильм" установят на XXVI Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стенд-инсталляцию в виде больших ушей Чебурашки. В виде одной из сцен полнометражного фильма "Чебурашка" также будет оформлена уличная площадка, сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Бренду "Чебурашка" уже более 60 лет, но сегодня он актуален как никогда. Вселенная бренда постоянно расширяется, поэтому мы всегда открыты для партнерства. Наш стенд-инсталляция может стать отличной площадкой для того, чтобы обсудить возможное сотрудничество - лицензионную программу, интеграции в главное семейное шоу страны "Чебурашка" и многое другое", - цитирует пресс-служба генерального продюсера студии Yellow, Black and White и фильма "Чебурашка" Эдуарда Илояна.

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Как пояснили в "Союзмультфильме", стенд будет представлен в виде больших ушей Чебурашки. Помимо инсталляции с встроенной переговорной зоной, также будет оформлена уличная площадка с интерактивный возможностью поприсутствовать в одной из сцен фильма "Чебурашка" наравне с персонажем.

"Чебурашка в этом году стал действительно знаковым персонажем, тем самым героем, который объединил у экранов миллионы зрителей, - отметила председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева. - Картина сейчас с успехом идет в зарубежных странах, и мы будем рады, если стенд привлечет к сотрудничеству новых партнеров, а также вдохновит на перспективные коллаборации".