В ООН отреагировали на слова Путина о возможном выходе из зерновой сделки

Сотрудники ООН продолжат прикладывать усилия к тому, чтобы обеспечить экспорт украинского зерна, а также продовольствия и удобрений из России, рассказал на брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишут «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами рассказал, что ВСУ постоянно применяют коридоры безопасности, отведенные для прохода сухогрузов с продовольствием, для атак с помощью морских дронов на российские корабли.

Глава государства отметил, что на фоне этого Москва намеревается выйти из зерновой сделки.

Дюжаррик напомнил, что накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о действиях организации в сфере обеспечения зерновой сделки. По словам руководителя организации, ООН прикладывает усилия для продолжения действия инициативы, и планирует и в дальнейшем принимать все необходимые меры для ее реализации.

ООН не располагает сведениями об использовании Киевом транспортных коридоров для запуска морских беспилотных катеров против России, подчеркнул представитель генсека.