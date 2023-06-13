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В ООН отреагировали на слова Путина о возможном выходе из зерновой сделки

Сотрудники ООН продолжат прикладывать усилия к тому, чтобы обеспечить экспорт украинского зерна, а также продовольствия и удобрений из России, рассказал на брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишут «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами рассказал, что ВСУ постоянно применяют коридоры безопасности, отведенные для прохода сухогрузов с продовольствием, для атак с помощью морских дронов на российские корабли.

Глава государства отметил, что на фоне этого Москва намеревается выйти из зерновой сделки.

Путин: Россия думает над выходом из зерновой сделки

Дюжаррик напомнил, что накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о действиях организации в сфере обеспечения зерновой сделки. По словам руководителя организации, ООН прикладывает усилия для продолжения действия инициативы, и планирует и в дальнейшем принимать все необходимые меры для ее реализации.

ООН не располагает сведениями об использовании Киевом транспортных коридоров для запуска морских беспилотных катеров против России, подчеркнул представитель генсека.

Кроме того, Дюжаррик анонсировал визит в Москву заместителя генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. Он пояснил, что Дикарло в ходе своей рабочей поездки встретится с российскими высокопоставленными политиками и дипломатами.

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