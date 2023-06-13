США признали негативное влияние санкций на доллар

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявил, что американские санкции мотивируют страны на поиск альтернативных доллару инструментов взаиморасчетов. Об этом сообщает РИА Новости .

«Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчетов», — сказала она.

По словам министра, на данный момент для большинства стран не существует значимых путей обхода использования американского доллара в качестве резервной валюты.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что конец доминирования американского доллара близок на фоне роста популярности китайского юаня. Он подчеркнул, что в текущей геополитической ситуации многие страны переходят к расчетам за пределами доллара и евро, в то время как КНР движется к снятию валютных ограничений.