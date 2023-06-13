США признали негативное влияние санкций на доллар

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявил, что американские санкции мотивируют страны на поиск альтернативных доллару инструментов взаиморасчетов. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчетов», — сказала она.
По словам министра, на данный момент для большинства стран не существует значимых путей обхода использования американского доллара в качестве резервной валюты.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что конец доминирования американского доллара близок на фоне роста популярности китайского юаня. Он подчеркнул, что в текущей геополитической ситуации многие страны переходят к расчетам за пределами доллара и евро, в то время как КНР движется к снятию валютных ограничений.