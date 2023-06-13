Участники ПМЭФ первыми увидят новую Lada X-Cross 5

Новая модель Lada X-Cross 5, которая будет выпускаться на бывшем заводе Nissan, выставлена на стенде Петербурга на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как сообщил ТАСС глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Кирилл Соловейчик, это именно та модель, которая будет запущена в производство в дни ПМЭФ.

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Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил ТАСС, что производство начнется с крупноузловой сборки, но без примитивного "постового" сценария.

"Первой моделью станет кроссовер Lada Х-Cross 5, которая не выпускается на других заводах - производствах "Автоваза". Сборка сразу будет конвейерной. В 2024 году запланирован переход к мелкоузловой сборке с максимальным привлечением петербургских поставщиков автокомпонентов. Стратегия развития площадки также связана с запуском двух дополнительных моделей", - рассказал он.

Автоконцерн планирует запустить производство на своей петербургской площадке. Первой моделью, которую "Автоваз" выпустит на бывшем заводе Nissan в июне 2023 года, будет Lada X-Cross 5, в течение двух лет компания выпустит еще две новые модели.