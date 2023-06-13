ПМЭФ посетит свыше 17 тысяч человек из 130 стран

Свыше 17 тысяч человек из 130 стран и территорий подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил «Росконгресс».

«В настоящий момент на Петербургский международный экономический форум подтвердили участие более чем 17000 из 130 стран и территорий», — приводятся в тексте слова ответственного секретаря форума, советника президента России Антона Кобякова .

Он назвал ПМЭФ «инструментом коммуникации между обществом и властью», который определяет темп и глубину происходящих в стране преобразований. Кроме того в рамках форума «прорабатываются механизмы стратегического развития государства во взаимодействии со всеми институтами развития, регионами страны, НКО, общественными объединениями, СМИ и молодежными организациями», добавил Кобяков.