Участники ПМЭФ обсудят построение многополярного мира

Поиск новых возможностей для сотрудничества в многополярном мире, выстраивание взаимовыгодной кооперации и эффективной логистики, обеспечение технологического и финансового суверенитета, снижение неравенства и бедности охватят тематику основной деловой программы XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартует в среду. Участники и гости форума в условиях формирования нового многополярного мироустройства обсудят ключевые тенденции и перспективы российской и глобальной экономики.

Главная тема ПМЭФ в 2023 году - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Президент России Владимир Путин в своем приветственном слове к участникам форума назвал эту тему крайне важной и своевременной. В частности, по его словам, именно объединение усилий российского бизнес-сообщества позволило многое сделать для преодоления тяжелых последствий нелегитимных антироссийских санкций. Как отметил первый вице-премьер РФ и председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей Белоусов, Россия - одна из стран мира, которая сохранила суверенитет, способность реализовывать свои национальные цели, проводить политику в соответствии с национальными интересами, не исключая взаимодействия с другими странами.

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Страны - гости форума

Традиционно Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ, но дату, список приглашенных российских и иностранных гостей, а также другие детали участия президента в форуме Кремль пока не разглашал. Кроме того, организаторы ПМЭФ не стали заранее объявлять, представители каких стран подтвердили в нем участие. Но, как отметил в эфире телеканала "Россия 24" Андрей Белоусов, ПМЭФ является одной из главных мировых площадок, на которых происходят осмысление глобальных процессов и выработка стратегического видения будущего. По его словам, интерес к форуму в 2023 году еще выше, чем в 2022-м: к участию зарегистрировались более 2,3 тыс. представителей бизнеса из 56 стран, в том числе "недружественных", включая США.

Для обсуждения глобальных и острых вопросов международного сотрудничества в 2023 году на форуме запланированы двусторонние деловые мероприятия в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами из ОАЭ, Индии, Китая, ЕАЭС - АСЕАН, Бразилии и других стран Латинской Америки. Ожидается также участие делегации Алжира и, возможно, других африканских стран. Кроме того, в рамках международного трека пройдет Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (В20) - событие, объединяющее работу международных бизнес-ассоциаций.

Точно известно, что ОАЭ в этому году выступят в качестве страны - гостя. Как отмечал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, участие в этом статусе предполагает не только насыщенную деловую программу, но и полномасштабную презентацию страны на крупнейшей международной площадке - ее культуры, традиций, инвестиционного потенциала. "Возможности площадки ПМЭФ позволят в полной мере раскрыть потенциал не только ОАЭ, как важного стратегического хаба, но и дадут дополнительный импульс для развития двусторонних отношений между странами", - сказал он.

Основные треки форума

Основная программа деловых мероприятий в 2023 году разделена на пять тематических блоков, посвященных глобальным процессам, происходящим в мире, ведущим к формированию принципиально новой многополярной экономической модели и соответствующим изменениям в российской экономике, построению технологического суверенитета и стратегии народосбережения и повышения качества жизни граждан.

В рамках трека "Мировая экономика в эпоху глобальных перемен" состоятся сессии и панельные дискуссии, раскрывающие изменения в экономических сферах: энергетической, финансовой, логистической, транспортной, культурной, технологической. Работа экспертов затронет в том числе вопросы международного сотрудничества в формате БРИКС+, ШОС, ЕАЭС, СНГ в условиях современных экономических и геополитических вызовов.

Блок деловой программы "Российская экономика: от адаптации к росту" будет посвящен ключевым драйверам экономического роста. Участники дискуссий обсудят вопросы обеспечения устойчивого развития за счет использования внутренних, "скрытых" ресурсов - развития перспективных территорий, туризма, инфраструктуры, эффективного недропользования, креативных индустрий и малых технологических компаний.

В рамках блока "Выстраивая технологический суверенитет" пройдут сессии и деловые встречи, на которых обсудят стратегические вопросы развития цифровых технологий во всех отраслях экономики - от государственного управления и безопасности данных до цифровизации промышленных производств и аграрного комплекса.

Сессии трека "Народосбережение и качество жизни - основной приоритет" охватят вопросы влияния искусства на личность, инвестиций в демографию, образование, культуру и спорт для достижения целей экономического развития. Участники деловых сессий затронут и такие социальные темы, как поддержка многодетных семей, влияние благотворительных организаций и волонтерства на экономику.

Особое внимание, в соответствии с поручением президента Российской Федерации, в 2023 году будет уделено темам, связанным с изменениями на рынке труда. Как отмечал Владимир Путин, в этой сфере необходимо тесное, партнерское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий "бережливого производства", модернизации предприятий, в частности, потребуется донастройка системы подготовки и переподготовки кадров, совершенствование общенациональной службы занятости. Эти темы будут затронуты в специально сформированном треке "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

Помимо мероприятий основной деловой программы, на полях ПМЭФ пройдут Форум малого и среднего предпринимательства (МСП), Форум Креативного бизнеса, форум "Лекарственная безопасность" и Молодежный экономический форум. Все это пул мероприятий стартового и финального дней форума, акцент которых сделан на доступности участия для компаний и уникальности программы, включающей проведение двусторонних деловых и неформальных мероприятий, презентации инвестиционного, технологического, промышленного потенциала стран - партнеров.

На полях ПМЭФ

В рамках ПМЭФ состоится фестиваль культуры "Петербургские сезоны", главными событиями которого станут ярмарка искусства "1703" в Манеже, гала-концерт звезд оперы и балета в Михайловском театре, прием и концерт классической русской музыки в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича и "Российско-австрийский музыкальный диалог" с произведениями Моцарта, Шуберта, Рахманинова, Чайковского. 16 июня на Дворцовой площади для петербуржцев и гостей города бесплатно выступит группа "Чиж & Co". 17 июня пройдет музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль "Паруса Кронштадта", и будет работать выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая".