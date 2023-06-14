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Петербургский международный экономический форум начал работу

Программа ПМЭФ, который в этом году проходят под девизом "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений", разделена на несколько направлений: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни - основной приоритет", "Российская экономика - от адаптации к росту", "Рынок труда: ответ на новые вызовы". Кроме того, сегодня, в первый день работы форума, состоится Международный молодежный экономический форум.

Петербургский международный экономический форум начал работу
© Российская Газета

Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, хотя в программе оно не обозначено. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что "сейчас все это готовится".

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В рамках ПМЭФ ежегодно подписывается огромное количество соглашений. Так, хозяин мероприятия Санкт-Петербургу уже заявил, что планирует подписать соглашения на сумму более 500 миллиардов рублей.

- Ключевой темой экспозиции Санкт-Петербурга с опорой на главную тему ПМЭФ-2023 определен слоган: "Городская экосистема развития человека. Экспорт методик работы с кадрами", - рассказали в Смольном. - Экспозиционная зона Санкт-Петербурга, которая занимает 1700 квадратных метров, традиционно презентует на Форуме экономический и инвестиционный потенциал региона.

Ленинградская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме более 40 соглашений в сфере развития промышленности, дорожного строительства, логистики, туризма, цифровизации.

- Традиционно сопровождают деловые мероприятия ПМЭФ насыщенная культурная и спортивная программы, - добавили в городской администрации. - В рамках фестиваля культуры "Петербургские сезоны" состоятся музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль, ярмарка искусства "1703", большой праздничный концерт на Дворцовой площади. Среди ключевых событий спортивных игр ПМЭФ-2023 - забег "Мы Вместе, фестиваль "Паруса Кронштадта", мотошоу STUNT SHOW с участием лучших стантрайдеров России.

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