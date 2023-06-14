Петербургский международный экономический форум начал работу

Программа ПМЭФ, который в этом году проходят под девизом "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений", разделена на несколько направлений: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни - основной приоритет", "Российская экономика - от адаптации к росту", "Рынок труда: ответ на новые вызовы". Кроме того, сегодня, в первый день работы форума, состоится Международный молодежный экономический форум.