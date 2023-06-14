На полях ПМЭФ-2023 пройдет Российско-индийский деловой форум
Представители Правительства Москвы обсудят с индийскими партнерами вывод экономического сотрудничества на новый уровень.
Делегация Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москва во главе с министром московского Правительства Сергеем Черёминым примет участие в Петербургском Международном Экономическом форуме, который состоится с 14 по 17 июня 2023 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. А также в мероприятиях Российско-индийского делового форума, проведение которого запланировано в рамках ПМЭФ-2023.
Круглый стол «Бизнес диалог Россия-Индия» пройдет на площадке ПМЭФ-2023 16 июня. Мероприятие будет посвящено развитию двустороннего экономического взаимодействия, которое требует построения новых связей и поиска новых перспективных торговых позиций.
Индия является одним из ключевых импортеров российских энергоносителей и удобрений, а также железа, стали и других товаров. При этом ей удается сохранять независимый политический и экономический курс в современных геополитических условиях, что дает обеим странам возможности по выстраиванию инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества на качественно новом уровне. На фоне увеличивающегося российского экспорта перед странами стоит задача поиска нового торгово-экономического баланса, отвечающего взаимным интересам.
Сергей Черёмин, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей, примет участие в дискуссии, где будут обсуждаться направления для сотрудничества в экономической сфере; условия соблюдения необходимого баланса в двусторонней торговле; а также меры, которые требуется принять обеими странами для поддержания стремления бизнеса к взаимовыгодному сотрудничеству.
На полях ПМЭФ-2023 пройдет Российско-индийский деловой форум