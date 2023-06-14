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Гоша Куценко на ПМЭФ рассказал, как помогает людям с ДЦП

Известный российский актер Гоша Куценко выступил на сессии о развитии инклюзивного сообщества на Петербургском международном экономическом форуме. Артист рассказал, что вместе с партнерами участвовал в создании трех фондов для помощи людям с ДЦП, а на площадках ПМЭФ они подписали соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив.

Гоша Куценко на ПМЭФ рассказал, как помогает людям с ДЦП
© ФедералПресс / Кирилл Конторщиков

«Нам очень не хватало такого важного партнера. Ведь ДЦП – это борьба длиною в жизнь для всей семьи. Таких ребят, насколько я знаю, более 600 тысяч. Им нужна поддержка», – подчеркнул Куценко.

По его словам, о проблемах людей с ДЦП он узнал 20 лет назад, когда у него взяли автограф два молодых человека с этим диагнозом и пригласили в гости.

«После этого завязалась дружба, люди оказались очень трогательными, эмоциональными – такими же, как мы, артисты», – вспоминает актер.

На сессии также обсуждались вопросы социализации людей с ограниченными возможностями – в частности, создание условий для их обучения и трудоустройства. В частности, система образования нуждается в интеграции инклюзивных практик, заявил первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев. Однако помимо них, по его мнению, также должны оставаться традиционный и коррекционный подходы.

«Но без инклюзии совершенно нельзя – особенно в вопросе человеческого капитала, создании возможностей для самореализации молодых людей, независимо от ситуации, в которой они оказались», – подчеркнул Бугаев.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как в России сохраняют биоразнообразие в Арктике.

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