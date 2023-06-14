На ПМЭФ обсудили судьбу соотечественников

На одной из сессий Петербургского международного экономического форума эксперты уделили внимание судьбе наших соотечественников, которые остаются за рубежом. По мнению главы Россотрудничества Евгения Примакова, эта панель является одной из важнейших на ПМЭФ-2023.

Участники дискуссии рассмотрели вопросы репатриации наших соотечественников, а также социализации, адаптации мигрантов, особенно из республик бывшего Советского Союза, поскольку многие из них по нашим законам могут считаться соотечественниками. Говорили и о переезде в Россию иностранцев, никогда прежде не имевших связей с нашей страной, но желающих здесь жить, творить и развиваться, воспринимающих Россию как островок стабильности. Как заявил "РГ" Примаков, "России нужны новые люди, если это соотечественники - это замечательно и правильно".

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"По моему внутреннему убеждению, все соотечественники должны иметь легко реализуемое право вернуться в Россию в любой момент", - подчеркнул глава Россотрудничества.

В беседе с "РГ" он обратил внимание, что далеко не все, кто уехал из России после начала специальной военной операции, так называемые релоканты, являются нашими идеологическими противниками.

"Нельзя их всех считать предателями Родины на том основании, что они уехали, некоторые из них это сделали по эмоциональным причинам, кого-то увезли компании-работодатели, но они сохраняют связи с Россией, отправляют своих детей в кружки, которые есть в Русских домах. Рано или поздно они вернутся в РФ, и встанет вопрос сращивания нашего общества обратно", - отметил Примаков.

По его словам, работа с этими людьми имеет большое значение, особенно в нынешних условиях, когда существуют большие логистические проблемы, тяжело вернуться, сложно переводить деньги из одной страны в другую, причем не только за рубеж, но и в Россию.

Как заявил глава Россотрудничества, положение наших соотечественников в разных странах отличается. В ряде случаев говорить об их возвращении на родину не имеет смысла. Люди там себя вполне неплохо чувствуют, их права обеспечены, их не притесняют. Такое положение сложилось в ряде стран Азии, Африки, Латинской Америки. А вот в Европе совершенно иная ситуация - там процветает русофобия.

"Наши соотечественники преследуются из-за использования русского языка, культурных традиций", - указал Примаков. По его словам, "этим людям надо бы вернуться домой".

В ходе дискуссии затрагивался вопрос создания так называемой карты русского, или соотечественника (название еще не придумано), по аналогии с подобными документами, разработанными в Польше, Румынии, Казахстане.

Они позволяют получить определенные бонусы при переселении на родину. Конечно, для желающих вернуться это не имеет первостепенного значения, но бывает, что такая карта становится той соломинкой, которая приводит к принятию окончательного решения, отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

Он обратил внимание, что стимулы должны измеряться не только деньгами, создание комфортных условий тоже работает в этом плане. Впрочем, финансы все же имеют свое значение, как отметила замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, благодаря подъемным и пособиям на Дальний Восток переселились десятки тысяч людей. Причем некоторые из них приехали из Латинской Америки, куда когда-то отправились их предки.