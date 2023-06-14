Выставка «Многонародная Россия» начала работу на ПМЭФ
Выставка «Многонародная Россия» открылась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Экспозиция отражает особенности национальностей, являющихся частью российской культуры, сообщают «Невские новости».
За основу выставки взят эпизод из истории России: показан карнавал народов, который организовала императрица Анна Иоанновна в 1740 году в Петербурге. В нем приняли участие 150 народов, проживавших на территории государства. Именно это событие, по мнению историков, стало ключевым в процессе формирования идеи России как многонародной империи.
Открытие XXVI Петербургского экономического форума состоялось 14 июня. Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на ближайшие четыре дня станет местом для общения представителей высших деловых кругов. Как рассказала «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ПМЭФ «зарекомендовал себя как очень удобная площадка, в том числе для подписания соглашений с участием регионов».