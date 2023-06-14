Выставка «Многонародная Россия» начала работу на ПМЭФ

За основу выставки взят эпизод из истории России: показан карнавал народов, который организовала императрица Анна Иоанновна в 1740 году в Петербурге. В нем приняли участие 150 народов, проживавших на территории государства. Именно это событие, по мнению историков, стало ключевым в процессе формирования идеи России как многонародной империи.