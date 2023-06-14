Журова рассказала об участии в Кубке Росконгресса в рамках ПМЭФ

— Я не первый раз играю вместе с мужиками в хоккей. Но вообще соревнуюсь с девочками в Ночной лиге. У нас есть свои дивизионы, команды. С удовольствием играем. Я очень сильно поддерживаю женский хоккей, потому что это полноценные медали. Такие же, как у мужчин. Девчонки тоже должны играть в хоккей, — сказал Журова в эфире «Матч ТВ».