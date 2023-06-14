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Журова — об участии в Кубке Росконгресса в рамках ПМЭФ: «Я не первый раз играю в хоккей вместе с мужиками»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в эфире «Матч ТВ» рассказала об участии в Кубке Росконгресса по хоккею в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Журова рассказала об участии в Кубке Росконгресса в рамках ПМЭФ
© РИА Новости

ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня.

— Я не первый раз играю вместе с мужиками в хоккей. Но вообще соревнуюсь с девочками в Ночной лиге. У нас есть свои дивизионы, команды. С удовольствием играем. Я очень сильно поддерживаю женский хоккей, потому что это полноценные медали. Такие же, как у мужчин. Девчонки тоже должны играть в хоккей, — сказал Журова в эфире «Матч ТВ».

«Газпром Медиа Холдинг» выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ 2023.

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