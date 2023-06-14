ПМЭФ-2023: популяризация науки «в интересах государства и бизнеса»

14 июня стартовал Петербургский международный экономический форум. В повестку первого дня вошла популяризация науки. Государство призывает блогеров «формировать представление об инициативах, реализуемых государством и бизнесом». Спикеры из «Газпрома» и «Газпром-медиа», Российского квантового центра, РЖД, фонда «Иннопрактика» и продюсерского агентства Insight People за круглым столом обсудили, зачем и как продвигать науку в массы. Что такое популяризация науки «в интересах государства и бизнеса», при чем тут недобор кадров и «инерция мышления» аудитории — в материале InScience.News.

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Модерировал секцию Андрей Серов, вице-президент «Газпромбанка». Он сразу подчеркнул важность темы секции — «Популяризация науки в интереса государства и бизнеса» — в условиях «энергичного импортозамещения» и важности «технологий двойного назначения».

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Наталья Попова, телеведущая, первый заместитель гендиректора «Иннопрактики», отметила:

«Если не будем заниматься популяризацией, то вся работа, которую мы ведем сейчас и что обсуждаем на высоких круглых столах — по импортозамещению, по финансовой поддержке высокотеха, — это все будет неактуально в долгой перспективе». По ее словам, главная цель «популяризации» — «напитывать новыми кадрами науку». Под наукой, которую надо «популяризировать», Попова понимает «естественнонаучное направление».

Попова рассказала, что «Иннопрактика» проводила исследование «госполитики с точки зрения популяризации науки». По результатам исследования, как отметила она, «механизмы есть, но, к сожалению, они разрозненные».

Борис Ханчалян, заместитель гендиректора субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ), рассказал о проекте — реалити-шоу — телеканала «ТНТ» с молодыми учеными. Шоу стартовало в октябре 2022 года. По словам Ханчаляна, «спортивно-интеллектуальный» проект был очень успешен:

«Доля первого выпуска была 8,6 — это очень высокий показатель». О рейтингах передачи Ханчалян ничего не сказал. По данным «Медиаскопа», в программы-лидеры по рейтингам в недели показа даже среди своего сегмента на «ТНТ» шоу не вошло. Ханчалян заявил, что «Газпром-медиа» продолжит инвестировать в подобные проекты: «Это для страны полезные вещи».

Insight People — крупнейшее российское блогерское агентство. В частности, через него государство и госкорпорации могут заказывать рекламу у инфлюенсеров. Сейчас агентство, по словам его руководительницы Алины Зиннатуллиной, реализует проект по популяризации науки совместно с «Иннопрактикой»: с

оздается «сообщество» с молодыми учеными, готовыми стать резидентами агентства и участвовать в его и партнерских медиапроектах. Например — пойти на шоу на «ТНТ». Другое направление, как анонсировала Зиннатуллина, — совместный с Rutube научпоп-проект, шоу, по которому сейчас ведутся переговоры.

Александр Зажигалкин, заместитель руководителя Центра инновационного развития «РЖД», отметил, что «системообразующий бизнес» — транспорт и энергетика, например, — как правило, проводит собственные программы по поддержке молодых ученых и профориентации, чтобы выковать себе нужные кадры. По его словам, популяризация науки для подобных корпораций важна. Но нужно учитывать, что «циничный» бизнес не будет вкладываться в «огромные риски» многих инновационных научных проектов: «Усилий одного бизнеса для пропаганды или пиара [науки] недостаточно». Зажигалкин возложил надежды на «популяризацию науки в интересах государства». Также он подчеркнул, что в стране «не хватает звезд науки», «продвигающих наши возможности».

Александр Зажигалкин предложил создать новый нацпроект, который будет продвигать науку в медиа и сможет «отбирать информацию». Он предложил название:

«Россия — страна науки». «Лжеидеи порой начинают управлять миром. Идея устойчивого развития приводит к управленческим решениям, но являются ли выбросы парниковых газов антропогенным воздействием — большой вопрос», — усомнился он.

Отметим, что концентрация углекислого газа в атмосфере резко увеличилась за последние десятилетия, а темпы потепления значительно превышают доиндустриальные. Но, например, после запрета выброса ряда химикатов озоновые дыры начинают затягиваться, отмечают эксперты ООН.

Сооснователь Российского квантового центра (РКЦ) Руслан Юнусов рассказал:

«Для нас популяризация науки — это не монетизация». По его словам, «популяризацией» РКЦ «не может не заниматься» — это «инерция мышления». Маркетинг важен: ученые, занимающиеся «высокотехом», могут объяснить аудитории, государству и бизнесу, что передовые технологии можно упустить из виду вовремя, а когда «индустрия уже наступит» — будет поздно. Юнусов также отметил, что популяризация науки привлекает молодые кадры. Он подчеркнул: нужно работать с родителями школьников, которые все еще отправляют детей учиться на «юристов и экономистов», а не на физтех, где, по словам Юнусова, «большие зарплаты». Вместе с этим он заявил: нужны «инженеры-творцы».

Олег Журавлев, гендиректор компании-разработчика технологий для нефтегазовой отрасли «Вормхолс Внедрение», в свою очередь отметил:

«Инженер-творец — это нонсенс». По его мнению, может быть «ученый-творец», а инженер может помочь ему. Также Журавлев подчеркнул: «Я бы популяризировал не только занятие наукой, я бы популяризировал результат». Один престиж профессии важен, но «красивая картинка» должна «перетекать во что-то реальное — тогда популярность придет сама собой». Директор «Геоскана» Алексей Семенов отметил: «Я бы говорил не только о науке, но и о хай-теке». По его словам, и науке нужно «железо», и это «железо» легче показывать в медиа — «Геоскан» так проводит шоу с дронами. Медиаменеджерам Семенов предложил больше показывать эффектные «технические шоу» с теми же БПЛА или роботами в главной роли.

Участники этой секции на ПМЭФ считают: молодые ученые могут стать блогерами, этому помогут государственные инициативы. А на медиаменеджеров возлагается новая ответственность — «популяризация науки» в том смысле, как ее понимают государство и госкорпорации. Дали слово доценту факультета систем управления и робототехники ИТМО Ивану Борисову, участвовавшему в реалити-шоу на «ТНТ»: