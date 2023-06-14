Эксперты обсудили на ПМЭФ вопрос как в современных условиях привлечь аудиторию

Темой дискуссии в рамках сессии «Маркетинг на телевидении и в кино: конкуренция за внимание» стала смена трендов, которая затронула отрасль в последние 10 лет, отказ от сценариев, потерявших актуальность, и появление новых схем продвижения.

«За 11 месяцев на ТНТ было 86 премьер. Мы пытаемся каждый раз поражать сознание», — отметила Анна Годунова, директор по маркетингу ТНТ и ТНТ4.

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Для того, чтобы необычные маркетинговые акции находили ожидаемый отклик, бренду необходимо постоянно работать с лояльностью аудитории. Телеканалы и киностудии инвестируют в контент миллиарды рублей. И чтобы вернуть эти инвестиции, они должны привести на свой продукт максимум зрителей, показав им минимум деталей. Эту задачу решает привычный формат — трейлер.

«Вплоть до 2015 года российское промо было в тени своих международных коллег. Однако всё изменилось, как только наши телеканалы стали участвовать в мировых маркетинговых премиях и побеждать в них. Мы “прорубили” своего рода окно. Раньше был просто трейлер, просто крутая музыка. Сейчас другая тенденция, нужно сразу удивить, забрать внимание и не отпустить зрителя до самого пэкшота», — добавила Анна.

Глобальным вопросом для всех экспертов стала важность маркетинга в успехе телевизионного и кинопроизведения. Все они сошлись в одном: прислушиваться к мнению создателей необходимо, но последнее слово все-таки за промо-специалистами, а истина, как обычно, рождается в диалоге.

По словам Анны Годуновой, маркетологи — профессиональные зрители, которые хотят перенести свое первое впечатление в трейлеры, постеры и активации, чтобы правильно передать и ретранслировать только те эмоции, которые заставят людей заинтересоваться этим контентом.

На сессии так же выступили Рубен Оганесян, генеральный продюсер канала «Солнце» и Александр Ильин, директор по маркетингу Yellow, Black & White. Поддержала специалистов индустрии и актриса Эвелина Бледанс, кстати, участвовавшая не в одном проекте каналов «Газпром-Медиа Холдинга». Модератором выступила главный редактор Sostav Евгения Баленко.

«Люди, которые делают сериалы — боги. Но те люди, которые продвигают эти проекты, они — супер-боги, потому что именно от них зависит, посмотрит ли зритель ту или иную картину», — отметила Эвелина Бледанс.