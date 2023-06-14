Хоккейный Кубок Росконгресса состоялся на ПМЭФ

Команда "Бизнес" стала победителем Лига Ставок - Кубка Росконгресса по хоккею, который завершился в среду на Петербургском международном экономическом форуме. Встречи турнира состоялись на "Шанс-Арене".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.