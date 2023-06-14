Экс-глава МИД Австрии и министр иностранных дел Венгрии примут участие в ПМЭФ

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Такая информация значится в опубликованной на сайте форума программе.

Согласно программе, глава МИД Венгрии примет участие в сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего", которая начнется в четверг в 15:00 мск.

Кнайсль выступит на нескольких сессиях форума, в том числе утром 15 июня примет участие в деловом завтраке.

Экс-глава МИД Австрии часто приезжает в Россию для участиях в форумах. В частности, она посещала Восточный экономический форум (ВЭФ) в прошлом году.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира.