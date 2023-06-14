$84.32+0.6891.07+0.68

Экс-глава МИД Австрии и министр иностранных дел Венгрии примут участие в ПМЭФ

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Такая информация значится в опубликованной на сайте форума программе.

Экс-глава МИД Австрии и министр иностранных дел Венгрии примут участие в ПМЭФ
© РИА Новости

Согласно программе, глава МИД Венгрии примет участие в сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего", которая начнется в четверг в 15:00 мск.

Кнайсль выступит на нескольких сессиях форума, в том числе утром 15 июня примет участие в деловом завтраке.

Экс-глава МИД Австрии часто приезжает в Россию для участиях в форумах. В частности, она посещала Восточный экономический форум (ВЭФ) в прошлом году.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира.

Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители