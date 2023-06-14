Сбер и ВЭБ.РФ представили ESG-индекс городов и регионов

Сбер и ВЭБ.РФ на панельной сессии "Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление" в ходе Петербургского международного экономического форума представили ESG-индекс городов и регионов. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова рассказала, что Сбер уже два года реализует масштабные инициативы по ESG-трансформации регионов. По ее словам, наличие и прозрачность ESG-рейтингов – один из значимых факторов, которые позволят региону привлекать дополнительное финансирование под конкретные проекты.

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"Когда мы понимаем, как выглядит регион, что там будет развиваться и где можно использовать системные льготные решения, мы, как банк, можем принять более точное и взвешенное решение. У нас уже сейчас есть более 100 продуктовых решений, которые помогут регионам повышать качество жизни людей. Например, в области обращения с отходами, развития электротранспорта и обслуживающей его инфраструктуры, а также в сфере мониторинга здоровья и образования в дистанционном формате", - сказала она.

В свою очередь, главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин напомнил, что опыт работы с большими данными для оценки качества жизни людей, не учитывая политическую подоплеку, использовали еще в земствах в начале прошлого века.

"Современный инструментарий аналитики, который ВЭБ.РФ реализует в партнерстве со Сбером, стал значительно шире: за счет новых массивов данных, расширения географии, оценки ситуации в динамике. До конца текущего года мы представим обновленный ESG-Индекс. Всем категориям пользователей - управленцам, бизнесу и горожанам - будет доступна оперативная и объективная оценка в ключевых для качества жизни людей сферах", - отметил он.

Отмечается, что ESG-индекс состоит из двух частей – городской и региональной – и базируется на разработках ВЭБ.РФ и Сбера. Текущая модель охватывает все регионы и 218 городов России. Индекс основан на трех составляющих E (Environmental), S (Social) и G (Governance), которые одинаково важны для описания ESG-повестки регионов и городов.