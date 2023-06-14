Петер Сийярто и Карин Кнайсль примут участие в ПМЭФ

Глава МИДа Венгрии и экс-глава МИДа Австрии завтра выступят на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего». Об этом сообщили организаторы.

Кнайсль также примет участие в деловом завтраке «Завтрак со «Знанием». Дипломатия просвещения» и сессии «Новый мир – новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?», а также 17 июня выступит на «Диалогах культур в эпоху глобальных изменений».