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Петер Сийярто и Карин Кнайсль примут участие в ПМЭФ

Глава МИДа Венгрии и экс-глава МИДа Австрии завтра выступят на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего». Об этом сообщили организаторы.

Петер Сийярто и Карин Кнайсль примут участие в ПМЭФ
© globallookpress.com

Кнайсль также примет участие в деловом завтраке «Завтрак со «Знанием». Дипломатия просвещения» и сессии «Новый мир – новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?», а также 17 июня выступит на «Диалогах культур в эпоху глобальных изменений».

ПМЭФ-2023 проходит с 14-17 июня. На пленарном заседании 16 июня выступит Владимир Путин.

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