Калининград исключен из ограничений на работу европейских перевозчиков грузов

Европейские, в том числе польские перевозчики, продолжают работу по доставке грузов в Калининградскую области. Для региона сделано исключение в решении о запрете движения фур по территории РФ, сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В конце сентября 2022 года правительство России установило запрет на грузовые автомобильные перевозки по территории страны для компаний из стран ЕС, Норвегии, Украины и Великобритании. Запрет действовал до 30 июня, затем он продлен до 30 декабря 2023 года.

"Мы предлагали, настаивали и коллеги, спасибо большое, из федерального правительства, нас услышали. Калининград исключен из ограничений по европейским перевозчикам в целом", - сказал Алиханов.

Он отметил, что с учетом географического положения для Калининградской области важно иметь возможность привезти в регион грузы автотранспортом иностранных перевозчиков.

"Нас слышат и особенности Калининградской области все коллеги понимают. К нам прислушиваются и в федеральном правительстве, и в Государственной Думе, и в Совете Федерации", - подчеркнул губернатор.

Калининградская область не имеет прямого сухопутного сообщения с основной территорией России и отделена от нее границами Литвы и Польши. Сухопутные поставки грузов осуществляются через их территории. С учетом европейских санкций растет доля поставок грузов в регион морским транспортом. Между областью, Санкт-Петербургом и Усть-Лугой курсируют порядка 20 судов, в том числе четыре парома, два танкера и 15 сухогрузов.