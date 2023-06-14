Арабские танцы, калмыцкая музыка и угощения. Как гости ПМЭФ оформили свои стенды

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в нулевой день увидели, как исполняется мужской арабский танец благодаря делегации страны - гостя форума этого года - ОАЭ и услышали звуки старинных калмыцких музыкальных инструментов. Элементы национального колорита дополнили презентацию новых проектов, которые показали на форуме в Петербурге, около 17 тыс. гостей из 130 стран и территорий смогут увидеть их в этом году.

Многие регионы на ПМЭФ оформили стенды, сочетая историю, традиционные промыслы и современные достижения, чтобы рассказать о своем промышленном, культурном и туристском потенциале. На стенде Республики Калмыкия можно было услышать звуки домры и иочина. Стенд Дагестана оформлен к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова в виде открытой книги с его стихами и вылетающими со страниц журавлями. Природные богатства наглядно представили Ленинградская, Белгородская области, Чеченская Республика, Северная Осетия - Алания и другие регионы.

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Нижегородская область в основу идеи стенда положила историю "Беляны" - речного судна XIX века, сопоставимого по размерам с океанскими кораблями, которое использовалось для сплава леса, а теперь символизирует мощный экономический потенциал региона. Рязанская область, которая напоминает в своем слогане, что "Рязань - душа России", учит, как правильно плести михайловское кружево и в то же время распространяет информационные материалы с помощью робота-промоутера, который курсирует по павильону.

Промысловые традиции нашли свое отражение даже в современной компьютерной игре для детей, которую презентовали на стенде Башкирии. Гигантские медведи-роботы, в наряде которых можно увидеть элементы народного костюма, представляют игру о виртуальной пасеке.

Стенды на ПМЭФ подготовили новые российские регионы и даже решили удивить участников форума натуральной продукцией. Представители Запорожской области припасли спелую черешню, которую собирали вручную.

"Наша продукция представлена сегодня на стенде - это черешня, собранная вручную, она отборная, то есть нет ни листочка, ни травинки, одна к одной. Здесь представлены уникальные сорта, которые составляют имя, известное всему миру, - "Мелитопольская черешня". Она отличается от турецкой или узбекской ароматом, ее вкус - сбалансированный с небольшой кислинкой. Открою небольшой секрет: буквально на этой неделе мы отправляем уже первую партию в крупные федеральные сети - в столицу, в Ростов, в Санкт-Петербург, это порядка 16 тонн", - рассказал ТАСС заместитель генерального директора по экономике и финансам ПКФ "Мелитопольская черешня" Владимир Тарасов.

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