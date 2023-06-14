ФРС США сохранила ставку на уровне 5%

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей было решено сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 5 до 5,25 процентов», — говорится в сообщении.