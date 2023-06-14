ФРС США сохранила ставку на уровне 5%
Федеральная резервная система США приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых. Соответствующее заявление появилось на сайте американского регулятора.
«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей было решено сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 5 до 5,25 процентов», — говорится в сообщении.
В ФРС США заявили, что данная мера позволит оценить «дополнительную информацию и ее последствия для денежно-кредитной политики» страны.
Напомним, что американский регулятор повысил ставку до 5,-5,25% в мае. Данный показатель последний раз в стране фиксировали в 2006 году.
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