В рамках ПМЭФ открылась выставка "Олимпийские игры в артефактах"

- Хочу поблагодарить Владимира Потанина за его бережное отношение к истории и помощь в развитии российского спорта. Россия всегда была, есть и будет очень важной частью международного олимпийского движения. И те медали, которые, в том числе, демонстрируются здесь, показывают вклад нашего государства в развитие этого мощного движения. Мы продолжаем оставаться верны истинным принципам Олимпизма, - сказал Матыцин.