В рамках ПМЭФ открылась выставка "Олимпийские игры в артефактах"
Подлинные медали первых летних и зимних Олимпийских можно увидеть в Санкт-Петербурге.
Уникальная выставка Олимпийской коллекции Владимира Потанина открылась в Государственном музее спорта в рамках Петербургского международного экономического форума.
В церемонии открытия принял участие министр спорта Олег Матыцин.
- Хочу поблагодарить Владимира Потанина за его бережное отношение к истории и помощь в развитии российского спорта. Россия всегда была, есть и будет очень важной частью международного олимпийского движения. И те медали, которые, в том числе, демонстрируются здесь, показывают вклад нашего государства в развитие этого мощного движения. Мы продолжаем оставаться верны истинным принципам Олимпизма, - сказал Матыцин.
Бронзовая награда Стокгольма-1912 князя Эспера Белосельского, золотая медаль Мюнхена-1972 боксера Вячеслава Лемешева, диплом Олимпиады-1956 Николая Сологубова, и диплом Саппоро-1972 Валерия Харламова, золото Сеула-1988 баскетболиста Александра Белостенного - вот лишь небольшая часть экспозиции.
Организаторами выставки выступили Российский международный олимпийский университет (РМОУ) и Государственный музей спорта в Санкт-Петербурге.
- Эта коллекция - часть общего подхода Владимира Потанина к развитию спортивного олимпийского движения в стране и к тем задачам, которые ставятся перед меценатом, которому не безразлично развитие спорта, - подчеркнул ректор РМОУ Лев Белоусов.
Выставка будет работать в Государственном музее спорта в Санкт-Петербурге до конца лета.