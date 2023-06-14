В студии общества «Знание» на ПМЭФ рассказали о восстановленных памятниках и мемориалах

В студии «В авангарде Знаний» Общества «Знание» и Российского военно-исторического общества на ПМЭФ прошла дискуссия, посвященная вопросам сохранения исторического наследия, правилам выстраивания диалога с молодежью, а также тому, что разрушило жизни миллионов людей.

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Дискуссию «Восстановление исторической памяти в Новороссии» открыл зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко. Он подробно рассказал о работе общества по всей стране. Так, в ДНР проводится воссоздание мемориала, посвященного жертвам массовой казни гражданского населения немецкими фашистами. Также будет обустроено кладбище «Донецкое море», а в Мариуполе восстановят памятник художнику Архипу Куинджи.

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В городе Краснодон в ЛНР общество восстановило и открыло мемориал «Непокоренные», который посвящен казни немецкими захватчиками участников организации «Молодая гвардия». Чуть позже в этом году в Москве установят мемориал «Молодой гвардии» на улице Молодогвардейская.

«Российское военно-историческое общество активно работает на новых территориях, прежде всего, через наши региональные отделения. В этом году тематике Новороссии у нас посвящено 13 проектов», – отметил он.

Также он рассказал о получении обществом почетной награды – жюри признало восстановление Саур-Могилы в ДНР историческим событием.

Всего в новых регионах планируется восстановить более 1 тыс. памятников – от небольших обелисков до мемориалов, схожих по масштабу с Саур-Могилой и «Непокоренными».

«Сегодня мы проводим инвентаризацию всех воинских захоронений и мемориалов. На учете их стоит уже более тысячи. Это работа на долгие годы, и мы надеемся ее подкрепить еще и образовательной составляющей», – сообщил Овсиенко.

Об исторической правде и реакции населения на проводимые работы по восстановлению памятников рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Совместно с Российским военно-историческим обществом мы уже провели работу, которую наши территории ждали очень давно. <...> Мы сделали действительно многое, и эта работа должна стать примером для молодого поколения», – рассказал врио главы ДНР.

По словам генерального директора Общества «Знание» Максима Древаля, организация своими проектами помогает отстаивать историческую идентичность и правду с начала спецоперации. Он подчеркнул, что общество «Знание» оказывает не только поддержку в точках мобилизации и временных пунктах дислокации российских войск, но и проводит просветительские мероприятия для школьников и студентов на новых территориях России.

«Ребята из новых регионов жаждут знаний, у них есть большой запрос на самореализацию. 95 % жителей ДНР доверяют тому, что мы делаем. Это лучший показатель важности нашей работы», – рассказал Древаль.

Отдельное внимание руководитель Общества «Знание» обратил на военно-патриотическую акцию «Знание. Герои», в рамках которой участники спецоперации, военные и другие герои России делятся с юными патриотами воспоминаниями о своих подвигах. Преподаватели же рассказывают слушателям о победах и достижениях на протяжении всей истории российского государства.

Напомним, что главная тема ПМЭФ-2023 – «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Интерактивная мультистудия общества «Знание» – «Знание. Лекторий» будет работать на протяжении всего форума: с 14 по 17 июня. Гостями лектория выступят министры, главы регионов, бизнесмены, топ-менеджеры крупнейших предприятий, деятели науки, культуры и спорта. В молодежный день ПМЭФ-2023, 17 июня, студию посетят представители креативных индустрий, молодые предприниматели и лидеры мнений.