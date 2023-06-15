"Мы призываем партнеров по БРИКС подойти к этой теме максимально незашоренно, открыто. И могу сказать, что, на наш взгляд, арабский мир и Азиатско-Тихоокеанский регион явным образом "просятся" в БРИКС, поскольку их представителей на сегодня там нет. Но будем смотреть, что конкретно можно будет предложить лидерам на этот счет, внести на решение лидеров на саммите в Йоханнесбурге", - заключил он.