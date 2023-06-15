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Набиуллина заявила, что трансформация экономики РФ идет быстрее ожиданий

Структурная перестройка российской экономики происходит быстрее, чем ожидал Банк России. Худшие прогнозы не оправдались, заявила на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Структурная перестройка экономика происходит быстрее, чем мы ожидали. Худшие прогнозы не оправдались", - сказала она.

Глава ЦБ подчеркнула, что главным факторам стала "адаптация множества тысяч наших предприятий, которые оказались очень гибкими, проворными, а правительство и Центральный банк поддержали стабильность".

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